Servet Yardımcı: "Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı"
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri : "Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı"

: "Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı"

Servet Yardımcı: "Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı"

TFF Birinci Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi : "Başta Başkanı Infantino olmak üzere tüm FIFA heyetine, bu organizasyonları bize güvenerek İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum"

(TFF) Birinci Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi , İstanbul'da gerçekleştirilen 'nde futbolun bütün meselelerinin bütün açıklığıyla tartışıldığını belirtti.

Servet Yardımcı'nın zirvenin kapanış oturumundaki açıklamalarına, TFF'nin internet sitesinde yer verildi.

Başarılı bir FIFA Futbol Zirvesi geçirdiklerini aktaran Yardımcı, "Başta FIFA Başkanı Infantino olmak üzere tüm FIFA heyetine, bu organizasyonları bize güvenerek İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı üye federasyonlar, toplantılarda anlamlı ve yapıcı tartışmalar yaptı. Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin güzel anılarla Türkiye'den ayrılacağına inandığını vurgulayan Servet Yardımcı, şunları kaydetti:

"Sizleri en kısa zamanda yeniden aramızda görmeyi temenni ediyorum. Güzel İstanbulumuzu, misafirperver insanımızı sizlere göstermiş olduk. Ayrıca Riva'da dün yaptığımız FIFA ve katılımcı ülke delegasyonlarının karma maçlarında hem Riva'yı sizlere tanıttık hem de beraber çok neşeli mini bir futbol turnuvası yaptık. Turnuvanın sonunda FIFA-TFF karma takımı şampiyon oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum."

  1. 15.2.2019 20:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Servet Yardımcı: "Futbolun bütün meseleleri tüm açıklığıyla tartışıldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN