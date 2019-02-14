Mesut Juve’ye

Uzun süredir formasını giydiği Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. İngiliz basını, Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda İtalya'ya gideceğini iddia etti. 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir listesinde olduğu Juventus ile anlaştığı ileri sürüldü. Mesut'un bu kararında Real Madrid'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da İtalyan ekibinde forma giymesinin etkili olduğu ifade edildi.