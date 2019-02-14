Mesut Juve’ye
Arsenal’de gözden çıkarılan yıldız oyuncunun, sezon sonunda İtalyan temsilcisine imza atacağı iddia edildi.
Uzun süredir formasını giydiği Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. İngiliz basını, Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda İtalya'ya gideceğini iddia etti. 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir listesinde olduğu Juventus ile anlaştığı ileri sürüldü. Mesut'un bu kararında Real Madrid'den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da İtalyan ekibinde forma giymesinin etkili olduğu ifade edildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Mesut Juve’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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