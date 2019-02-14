Mesut Juve’ye – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Mesut Juve’ye

Mesut Juve’ye

’de gözden çıkarılan yıldız oyuncunun, sezon sonunda İtalyan temsilcisine imza atacağı iddia edildi.

Uzun süredir formasını giydiği 'de gözden çıkarılan 'in yeni adresi belli oldu. İngiliz basını, Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda 'ya gideceğini iddia etti. 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir listesinde olduğu ile anlaştığı ileri sürüldü. Mesut'un bu kararında 'den takım arkadaşı 'nun da İtalyan ekibinde forma giymesinin etkili olduğu ifade edildi.

  1. 14.2.2019
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