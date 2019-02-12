UEFA'dan Sala için saygı duruşu
Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için bu haftaki UEFA kulüp organizasyonları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları öncesi Emiliano Sala anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. İsteyen takımların siyah kol bandı takarak sahaya çıkabileceği de ifade edildi.
28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.
- 12.2.2019 12:21
- Güncelleme: 12.2.2019 12:59
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
UEFA'dan Sala için saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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