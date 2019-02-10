Yeşil saha ringe döndü
Kahramanmaraş'ta Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede liderlik mücadelesinin verildiği maçın sonunda gerginlik çıktı.
Kahramanmaraş Büyükler Ligi 1. Amatör Kümede B grubu lideri Anadolu Gençlikspor, Türkoğlu Belediyespor'a konuk oldu. Anadolu Gençlikspor'un Türkoğlu'nu 5-1 mağlup ettiği ilk maçın sahadaki şiddeti ikinci maça da yansıdı. Karşılıklı gollerle 1-1 sona eren mücadelenin ardından iki futbolcunun sözlü sataşması, iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında kavgaya sebep oldu. Tel örgülerin arkasından seyircilerin de karıştığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı.
Müsabaka öncesinde Anadolu Gençlik Spor 29 puanla lider konumda bulunurken, Türkoğlu Belediyespor 26 puanla 4. sırada bulunuyordu. Türkoğlu Belediyespor eğer maçı kazansaydı Anadolu Gençlikspor ile aynı puana ulaşacak, averaj farkı ile ikinci sırada yer alacaktı. Maç berabere bitince Türkoğlu Belediyespor 4. sıraya geriledi.
- 10.2.2019 21:44
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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