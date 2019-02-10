Kula Ülküspor son dakikada yıkıldı
10 Şubat 2019, Pazar
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son dakikada yıkıldı

Kula Ülküspor son dakikada yıkıldı

A Grubunda mücadele eden , 14. hafta müsabakaları kapsamında kendi evinde ağırladığı Poyrazdamlarıspor’la, son dakikada penaltıdan yedikleri golle berabere kaldı.

A Grubunda mücadele eden , 14. hafta müsabakaları kapsamında Kula 4 Eylül Şehitler Stadyumunda Poyrazdamlarıspor'la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısında Kula Ülküspor, bulduğu golle devre arasına önde girdi. Maçın ikinci yarısında son dakikalara kadar üstünlüğünü koruyan Kula Ülküspor, 90. dakikada penaltıdan yedikleri golün adından Poyrazdamlarıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın son dakikalarında verilen penaltı ve ardından son düdüğün çalması ile futbolcular ve taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Bu sonuçlarla Kula Ülküspor 20 puana yükselerek 5'inci sıradaki yerini korurken, Poyrazdamlarıspor ise 12 puanla 9'uncu sırada kaldı.

  1. 10.2.2019 19:02
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