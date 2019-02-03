Pütürge Belediyespor’da Teknik Direktör Evren istifa etti

Şanlıurfa Yenice Spor Kompleksi 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Ufuk Taşçı hakem üçlüsü yönetirken, Sercan Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pütürge Belediyespor'u 4-0 yenerek, gruptaki iddiasını sürdürdü.

İkinci yarıya iyi başlayamayan Pütürge Belediyespor'da teknik direktör Mahmut Evren karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı.