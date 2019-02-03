Pütürge Belediyespor’da Teknik Direktör Evren istifa etti
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Malatya ekibi Pütürge Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör Mahmut Evren istifa ettiğini açıkladı.
Şanlıurfa Yenice Spor Kompleksi 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Ufuk Taşçı hakem üçlüsü yönetirken, Sercan Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Pütürge Belediyespor'u 4-0 yenerek, gruptaki iddiasını sürdürdü.
İkinci yarıya iyi başlayamayan Pütürge Belediyespor'da teknik direktör Mahmut Evren karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı.
- 3.2.2019 19:16
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Pütürge Belediyespor’da Teknik Direktör Evren istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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