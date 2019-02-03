Pütürge Belediyespor’da Teknik Direktör Evren istifa etti
03 Şubat 2019, Pazar
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’da Teknik Direktör Evren istifa etti

Pütürge Belediyespor’da Teknik Direktör Evren istifa etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Malatya ekibi , deplasmanda ’a 4-0 mağlup olurken, teknik direktör istifa ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Yenice Spor Kompleksi 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cihan Ölmez, Yakup Erdoğan, Ufuk Taşçı hakem üçlüsü yönetirken, Sercan Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.
, sahasında 'u 4-0 yenerek, gruptaki iddiasını sürdürdü.
İkinci yarıya iyi başlayamayan Pütürge Belediyespor'da teknik direktör karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı.

  1. 3.2.2019 19:16
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