Son umut su altında
Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu kayıp uçağın arama çalışmalarının sürmesi için yapılan çağrılar sonuç verdi.
'Kuveyt de olabilir'
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların maçların Kuveyt'te oynanabileceğini açıkladı. Infantino, turnuvadaki takım sayısının 32'den 48'e çıkmasını konuşmanın erken olacağını fakat bu durum olursa Asya'dan katılımın artacağını ifade etti.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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