Son umut su altında
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Son umut su altında

Son umut su altında

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu kayıp uçağın arama çalışmalarının sürmesi için yapılan çağrılar sonuç verdi.

Toplanan bağışların ardından 260 bin sterline kiralanan tarama gemisinin, cuma günü uçağın kaybolduğu bölgeye ulaşacağı bildirildi. Dünyanın en iyi gemi batığı avcısı kabul edilen David Mearns, uçağın radardan kaybolduğu Guernsey Adası'nda çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

'Kuveyt de olabilir'
Başkanı Gianni , 'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı karşılaşmaların maçların 'te oynanabileceğini açıkladı. Infantino, turnuvadaki takım sayısının 32'den 48'e çıkmasını konuşmanın erken olacağını fakat bu durum olursa Asya'dan katılımın artacağını ifade etti.
  1. 30.1.2019
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