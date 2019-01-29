Katar Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ni yenerek finale çıktı

Katar Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı

Futbolda 2019 Asya Kupası'nda 'ni 4-0 yenen , finale çıktı.

'nin kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını , 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Katar ile arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

  1. 29.1.2019 19:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katar Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenerek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN