İranlı futbolcu intihar etti! Asya Kupası'nda dehşet...
30 Ocak 2019, Çarşamba
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İranlı futbolcu etti! 'nda dehşet...

İranlı futbolcu intihar etti! Asya Kupası'nda dehşet...

İranlı futbolcu, ülke milli takımının yarı final maçında 'ya yenilmesi sonrası etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Bender Abbas kentinde antrenörlük yapan Mecid Zakiri, "Bender Abbas takımlarından Abfa'da kalecilik yapmış 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın 'ya yenilmesinden sonra etti" dedi.

Sporcuyu kaybetmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Zakiri, futbolcunun aşırı sinirlenme sonucu canına kıydığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda pazartesi oynanan yarı final maçında ile Japonya karşılaşmış, Japonya, İran'ı 3-0 yenerek finale çıkmıştı.

  1. 30.1.2019 17:23
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