Manchester City kupada finalde – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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kupada finalde

Manchester City kupada finalde

yarı final rövanş maçında , 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

yarı final rövanş maçında , 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada kaydetti.

Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea-Tottenham maçının ardından belli olacak.

  1. 24.1.2019 03:11
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