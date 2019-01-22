Xabi Alonso'nun davası ertelendi
22 Ocak 2019, Salı
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'nun davası ertelendi

Xabi Alonso'nun davası ertelendi

'daki , vergi kaçırmakla suçlanan eski İspanyol futbolcu hakkındaki davayı, yasa değişikliğinden kaynaklanan bir sebepten dolayı erteleme kararı aldı.

, 2010-2012 yıllarında vergi kaçırmakla suçlanan ve Savcılık tarafından hakkında 5 yıl hapis ile 4 milyon avro para cezası talep edilen ile ilgili davayı erteledi. Mahkeme, 2012 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle Alonso hakkındaki suçlamaların 2 ila 6 yıl hapis cezası içerdiğini hatırlatarak, 5 yıldan fazla olan cezalara başka bir mahkemenin bakması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin yürüteceği yasal araştırma sonrasında davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar vereceği bildirildi.

Xabi Alonso'nun avukatları da anlaşma yoluyla davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemelerine rağmen davanın ertelenmesini saygıyla karşılayıp, mahkemenin vereceği kararı bekleyeceklerini açıkladı. Üç ayrı mali suçtan vergi kaçırmakla suçlanan Xabi Alonso'nun davasında eski futbolcunun mali danışmanı ve danışmanı da yargılanıyor.

38 yaşındaki Alonso, mevcut durumda 14 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

  1. 22.1.2019 14:51
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:41
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