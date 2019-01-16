Dünya'nın sporu! (15.01.19)

MAÇ YAPMADAN ALL-STAR OLDU



Pınar Karşıyaka, önceki gün Gran Canaria'dan Christopher Evans'ı transfer etmişti. 2.03'lük basketbolcu, henüz maça çıkmadan 20 Ocak'taki All-Star'da smaç yarışmasına davet edildi. ABD'li oyuncu, "Gelir gelmez Pınar Karşıyaka'yı temsil edecek olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.



FAVORİLER TURLADI



Avustralya Açık erkeklerde Djokovic, Kreuger'ı 3-0 mağlup ederek turladı ve 2. turda Tsonga ile eşleşti. Kadınlarda Simona Halep, Kanepi'yi 2-1 yenerek Kenin ile eşleşti. Serena Williams ise Tatjana Maria'yı 2-0 geçti ve ikinci tura yükseldi.



FİLEDE ALTI MAÇ OLACAK



Voleybol Sultanlar Ligi 13. haftasında bugün altı maç var. Günün ilk mücadelesi 14.00'te G.Saray ile Karayolları arasında Burhan Felek'te. Diğer maçlar: 17.00: VakıfBank-Beşiktaş, 17.30: Nilüfer Belediye-THY, 18.00: Aydın-Çanakkale, 19.00: F.Bahçe-Beylikdüzü, 19.30: Halkbank-Eczacıbaşı.



DEVLER İZMİR'DE



TFF'nin düzenlediği 20. Ramsey Juve'de Ege Kupası'nı izlemek için dünya devleri İzmir'e geldi. Altınordu'nun tesislerindeki maçları izlemeye B. Münih, Juventus, PSV, M. City, Chelsea, Liverpool, ManU, Dortmund, Shakhtar Donetsk'in scoutları katıldı.



HARDEN DURMUYOR



NBA'de Houston, Memphis'i 112-94 yendi. Houstan'da James Harden 57 sayıyla peş peşe 17. kez 30 sayı barajını geçti. Diğer maçlar: Nets-Boston: 109-102, SAS-Hornets: 93-108, Utah-Detroit: 100-94, Kings-Portland: 115-107.



YILDIRIM ÇARPTI



Brezilya'da A. Mineiro-Agua Santa U19 maçında bir futbolcuya yıldırım çarptı. Futbolcu durumun şokuyla kendini kulübenin önüne attı ve ilk müdahale yapıldı. Sahaya giren ambulans futbolcuyu hastaneye götürdü ve tehlike atlatıldı.



YOGADA KAVGA



Fulham'da kavga çıktı. Takımın rahatlaması için yapılan yoga dersinde iki golcü Aleksander Mitrovic ile Aboubakar Kamara yumruk yumruğa kavga etti. İki futbolcu geçtiğimiz günlerde maç içerisinde penaltı atışı yüzünden kavga etmişti.



RAMSEY JUVE'DE



Juventus, Arsenal'den Aaron Ramsey'i açıklamaya hazırlanıyor. Galli futbolcu cuma günü detaylı sağlık testini geçerse 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kariyeri boyunca sakatlıktan çok çeken 28'lik yıldızın ilk testleri başarıyla geçtiği bildirildi.



MONTE CARLO'DA SERÜVEN



Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı Monte Carlo'da yaşanacak. 24 Ocak'ta başlayacak dev organizasyon 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'e taşınacak. Yeni sezonda gözler son şampiyon Sebastien Ogier'de olacak. Ogier'in Citroen C3 aracı da görücüye çıktı.