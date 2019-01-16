Dünya'nın sporu! (15.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
MAÇ YAPMADAN ALL-STAR OLDU
Pınar Karşıyaka, önceki gün Gran Canaria'dan Christopher Evans'ı transfer etmişti. 2.03'lük basketbolcu, henüz maça çıkmadan 20 Ocak'taki All-Star'da smaç yarışmasına davet edildi. ABD'li oyuncu, "Gelir gelmez Pınar Karşıyaka'yı temsil edecek olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.
FAVORİLER TURLADI
Avustralya Açık erkeklerde Djokovic, Kreuger'ı 3-0 mağlup ederek turladı ve 2. turda Tsonga ile eşleşti. Kadınlarda Simona Halep, Kanepi'yi 2-1 yenerek Kenin ile eşleşti. Serena Williams ise Tatjana Maria'yı 2-0 geçti ve ikinci tura yükseldi.
FİLEDE ALTI MAÇ OLACAK
Voleybol Sultanlar Ligi 13. haftasında bugün altı maç var. Günün ilk mücadelesi 14.00'te G.Saray ile Karayolları arasında Burhan Felek'te. Diğer maçlar: 17.00: VakıfBank-Beşiktaş, 17.30: Nilüfer Belediye-THY, 18.00: Aydın-Çanakkale, 19.00: F.Bahçe-Beylikdüzü, 19.30: Halkbank-Eczacıbaşı.
DEVLER İZMİR'DE
TFF'nin düzenlediği 20. Ramsey Juve'de Ege Kupası'nı izlemek için dünya devleri İzmir'e geldi. Altınordu'nun tesislerindeki maçları izlemeye B. Münih, Juventus, PSV, M. City, Chelsea, Liverpool, ManU, Dortmund, Shakhtar Donetsk'in scoutları katıldı.
HARDEN DURMUYOR
NBA'de Houston, Memphis'i 112-94 yendi. Houstan'da James Harden 57 sayıyla peş peşe 17. kez 30 sayı barajını geçti. Diğer maçlar: Nets-Boston: 109-102, SAS-Hornets: 93-108, Utah-Detroit: 100-94, Kings-Portland: 115-107.
YILDIRIM ÇARPTI
Brezilya'da A. Mineiro-Agua Santa U19 maçında bir futbolcuya yıldırım çarptı. Futbolcu durumun şokuyla kendini kulübenin önüne attı ve ilk müdahale yapıldı. Sahaya giren ambulans futbolcuyu hastaneye götürdü ve tehlike atlatıldı.
YOGADA KAVGA
Fulham'da kavga çıktı. Takımın rahatlaması için yapılan yoga dersinde iki golcü Aleksander Mitrovic ile Aboubakar Kamara yumruk yumruğa kavga etti. İki futbolcu geçtiğimiz günlerde maç içerisinde penaltı atışı yüzünden kavga etmişti.
RAMSEY JUVE'DE
Juventus, Arsenal'den Aaron Ramsey'i açıklamaya hazırlanıyor. Galli futbolcu cuma günü detaylı sağlık testini geçerse 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kariyeri boyunca sakatlıktan çok çeken 28'lik yıldızın ilk testleri başarıyla geçtiği bildirildi.
MONTE CARLO'DA SERÜVEN
Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı Monte Carlo'da yaşanacak. 24 Ocak'ta başlayacak dev organizasyon 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'e taşınacak. Yeni sezonda gözler son şampiyon Sebastien Ogier'de olacak. Ogier'in Citroen C3 aracı da görücüye çıktı.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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