Arda Turanın ayrılığını böyle ilan ettiler! Gitmek istedi

La Liga'ya adım attığında belki de kimse Arda Turan'ın önemli derecede işlere imza atacağına inanmıyordu ancak Arda, birçok futbolseverin gönlünü kazanmıştı hırsıyla... Hatta bu çalışkanlık ve sempati, onu Barcelona'ya kadar götürdü ancak işler iyi başlamasına rağmen öyle devam etmedi... FOTOMAC.COM.TR