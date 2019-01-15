Arda Turanın ayrılığını böyle ilan ettiler! Gitmek istedi

Arda Turan'ın ayrılığını böyle ilan ettiler! 'Gitmek istedi'
La Liga'ya adım attığında belki de kimse Arda Turan'ın önemli derecede işlere imza atacağına inanmıyordu ancak Arda, birçok futbolseverin gönlünü kazanmıştı hırsıyla... Hatta bu çalışkanlık ve sempati, onu Barcelona'ya kadar götürdü ancak işler iyi başlamasına rağmen öyle devam etmedi... FOTOMAC.COM.TR
15 Ocak 2019 Salı, 10:43:56
Güncelleme: 12:23:51
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Barcelona'da 55 maça çıkan Arda Turan 15 gol atıp 11 bir de asist yaptı. Fakat teknik direktör Valverde ile de kimyası uyuşmadı. Ve yedek kalmaya hatta kadro dışında olmaya başladı.
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Bu andan itibaren oynayabileceği bir takım arama çalışmalarına geçen Arda'ya talipleri de çıktı. Bu taliplerden biri de Süper Lig ekibi Başakşehir'di...
Başakşehir transferi kiralık olarak tamamlandı ancak işler Arda için daha da kötüye gitti... Aldığı cezalar, sakatlıklar, özel hayatında gelişen olaylar derken Arda Turan, özellikle de spor yaşamında kötü günler yaşadı.
Formayı da takım arkadaşı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı iyice azaldı...
Dünyaca ünlü İspanyol medya kuruluşlarından Marca'da yayınlanan bir haberde kendi ülkelerine acı bir şekilde dönen ya da dönmek zorunda kalan isimler içinde Arda Turan'a da yer verdi.