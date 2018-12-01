FIFA'da aday gösterilen Nijeryalı hakem, Türkiye'de amatör lig maçı yönetti – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'da aday gösterilen Nijeryalı hakem, 'de amatör lig maçı yönetti

FIFA'da aday gösterilen Nijeryalı hakem, Türkiye'de amatör lig maçı yönetti

'da hakemliğine aday gösterilen Nijeryalı hakem , ’de ilk kez maçına çıktı.

'da hakemliğine aday gösterilen Nijeryalı hakem , 'de ilk kez maçına çıktı.

Nijerya'da FIFA hakemliğine aday gösterilen ve sosyoloji mezunu 30 yaşındaki Slvester Ohakwe iş sebebiyle Türkiye'ye gelerek 'a yerleşti. Nijeryalı hakem Slvester Ohakwe Bölgesel Amatör 10. Grup'ta oynanan , maçında Orta hakem Berkay Ermir'in yardımcılığını yaptı. İlk kez Bölgesel Amatör Lig maçına çıkan Nijeryalı hakem saha içinde verdiği kararlarla olumlu tepkiler aldı.

Devrek sahasında oynanan müsabakayı Serdivan Spor, Devrek Belediyesporu 3-1 mağlup etti.
  1. 1.12.2018 18:06
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