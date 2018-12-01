Nijerya'da FIFA hakemliğine aday gösterilen Nijeryalı hakem Slvester Ohakwe, Türkiye’de ilk kez Bölgesel Amatör Lig maçına çıktı.
Nijerya'da FIFA hakemliğine aday gösterilen ve sosyoloji mezunu 30 yaşındaki Slvester Ohakwe iş sebebiyle Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşti. Nijeryalı hakem Slvester Ohakwe Bölgesel Amatör 10. Grup'ta oynanan Devrek Belediyespor, Serdivan Spor maçında Orta hakem Berkay Ermir'in yardımcılığını yaptı. İlk kez Bölgesel Amatör Lig maçına çıkan Nijeryalı hakem saha içinde verdiği kararlarla olumlu tepkiler aldı.
Devrek sahasında oynanan müsabakayı Serdivan Spor, Devrek Belediyesporu 3-1 mağlup etti.
- 1.12.2018 18:06
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FIFA'da aday gösterilen Nijeryalı hakem, Türkiye'de amatör lig maçı yönetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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