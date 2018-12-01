David Villa'nın yeni adresi Japonya – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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'nın yeni adresi

David Villa'nın yeni adresi Japonya

Amerika'nın City takımında forma giyen İspanyol futbolcu , kariyerini 'da sürdürecek.

İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem 'da oynayan Alman 'nin forma giydiği Birinci Ligi takımlarından 'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.

City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten , "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.

2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da 'nda İspanya 'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, 'da oynadığı dönemde de lig ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.

  1. 1.12.2018 12:31
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