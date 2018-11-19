UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan 'e görev

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    kokartlı hakem , Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Andorra- müsabakasında düdük çalacak.

    kokartlı hakem , Andorra ve takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

    Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 19.11.2018 14:23
    2. Güncelleme: 19.11.2018 16:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN