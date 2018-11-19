UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Andorra-Letonya müsabakasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Andorra ve Letonya takımları arasında 19 Kasım Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
- 19.11.2018 14:23
- Güncelleme: 19.11.2018 16:47
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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