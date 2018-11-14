Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a ziyaret – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    'den Fuat Oktay'a ziyaret

    Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a ziyaret

    Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

    Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı gerçekleşen ziyarette Başkan Yıldırım Demirören tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a A forması takdim edildi.
    1. 14.11.2018 21:36
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