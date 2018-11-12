Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık ile Serkan Olguncan; Fransa, Belçika, Litvanya ile ev sahibi Malta'nın katılımıyla yarın başlayacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Ali Palabıyık, 14 Kasım Çarşamba günü oynanacak Fransa-Malta müsabakasında dördüncü hakem, 17 Kasım Cumartesi günü Fransa-Litvanya maçında ve 20 Kasım Salı günkü Belçika-Fransa karşılaşmalarını yönetecek.

Serkan Olguncan ise bu maçlarda yardımcı hakem olacak.