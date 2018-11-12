UEFA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan Türk hakemlere görev

    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    , kokartlı hakem ile yardımcı hakem Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

    internet sitesinde yer alan bilgiye göre ile ; Fransa, , Litvanya ile ev sahibi Malta'nın katılımıyla yarın başlayacak Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.

    Ali Palabıyık, 14 Kasım Çarşamba günü oynanacak Fransa-Malta müsabakasında dördüncü hakem, 17 Kasım Cumartesi günü Fransa-Litvanya maçında ve 20 Kasım Salı günkü Belçika-Fransa karşılaşmalarını yönetecek.

    Serkan Olguncan ise bu maçlarda yardımcı hakem olacak.



    1. 12.11.2018 19:42
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