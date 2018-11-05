Rooney milli formayı son kez giyecek
İngiliz futbolcu Rooney, 15 Kasım'daki hazırlık maçında, 2017'nin ağustos ayında bıraktığı İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla son kez sahaya çıkacak
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United'ın İngiliz forvet oyuncusu Wayne Rooney, 15 Kasım'da milli takım formasını son kez giyecek.
İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, 33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da giydiği, 2017'nin ağustos ayında ise bıraktığı İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.
Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere'nin ABD'yi ağırlayacağı hazırlık maçında oynayacak. 15 Kasım'daki karşılaşma, Wembley Stadı'nda yapılacak.
- 4.11.2018 17:03
- Güncelleme: 5.11.2018 01:53
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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