Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi
Denizli'de oynanan Yeşilköyspor - Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköyspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.
- 4.11.2018 19:12
- Güncelleme: 5.11.2018 01:51
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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