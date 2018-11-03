Sivas Konya’ya bilendi – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sivas ’ya bilendi

    Sivas Konya’ya bilendi
    kupada 'a elenen Sivas, evinde oynayacağı maçıyla çıkışa geçmek istiyor. , "'un artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Konya maçıyla başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü kazanamasak dahi kolay kaybetmeyen bir takımız" ifadelerini kullandı.
    1. 3.11.2018
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