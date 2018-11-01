İlkeli yayınları ile spor haberciliğine eşik atlatan A Spor, Türkiye'de spor yayıncılığının referans kanalı olmaya devam ediyor.

Güçlü altyapısı ve Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı ile günün spor gelişmelerini, Türkiye ve dünyanın spor gündemini ekrana getiren A Spor, futboldan basketbola, voleyboldan motor sporlarına, güreşten atletizme kadar sporun her dalından haberleri izleyicisine sunuyor.

Maç öncesi ve sonrası özel yayınları, Türkiye'nin dört bir yanındaki stadyumlara bağlantılar, son dakika gelişmeleri ve karşılaşmalardan özet görüntülerin yayınlandığı programlar ile spor medyasının usta isimlerinin analiz ve değerlendirmeleri ekrana gelmeye devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI A SPOR'DA!

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni yine A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından takımların buluştuğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları ekrana gelirken, sporseverler gönül verdiği renklerin mücadelelerini A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izleme imkanı buluyor.

A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!

A Spor Taksi'de, direksiyonda A Spor ekibi hem taraftarların görüş ve düşüncelerini alıyor hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini kamuoyu ile paylaşıyor, diğer taraftan taraftar özel programlar ile sokağın nabzını tutuyor, görüş ve düşüncelerini alıyor.