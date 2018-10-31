"Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi

    "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi

    Proje kapsamında, eski futbolcular , , ve Hatay'a geldi

    Gençlik ve düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular , , ve Hatay'da gençlerle bir araya geldi.

    Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde gençlere tecrübe ve anılarını anlatan futbolcular, soruları da yanıtladı.

    Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, yaptığı konuşmada Hatay'da gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

    Çetin, 19 yıllık profesyonel futbol hayatının 7 yılını Sakaryaspor'da, 8 yılını 'de, 2,5 yılını İstanbulspor ve 1,5 yılını da 'da geçirdiğini belirtti.

    Futbolculuğunda 70 defa A formasını giydiğini anlatan Çetin," 32 kez de A Milli Takım kaptanlığını yaptım. Faal futbolculuk dönemim bittiğinde teknik adamlığa geçtim. Birçok kulüpte görev yaparken, 7 yıl gibi uzun bir süre de A Milli Takım teknik kadrosu içerisinde görev aldım. Hayatımız futbolun içerisinde geçti. Büyük tecrübeler kazandık." diye konuştu.

    Hamdi Mandıralı da, futbol hayatının 25 yılını 'da geçirdiğini kaydetti.

    'nın 04 takımında da bir yıl oynadığını hatırlatan Mandıralı, "Bireysel olarak çok güzel şeylere imza attım. Ancak yanımdaki abilerimin yanında şampiyonluk yaşayamayan tek oyuncuyum. Allah'ın bize bahşettiği yeteneklerle futbola adım attık ve kendimizi futbolda ifade ettik 'de. Hem oyunculuk hem de kişilik olarak gittiğimiz her yerde hep sevgi ve saygı gördüm." dedi.

    Ali Gültiken ise çok sayıda şampiyonluklar yaşamış bir futbolcu olduğunu belirterek anılarından bahsetti.

    Ergün Penbe de "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, farklı şehirlere gittiklerini ve gençlerle bir araya gelerek merak ettikleri soruları cevaplandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

    Panele öğrencilerin yanı sıra bazı amatör spor kulübü temsilcileri de katıldı.

    1. 31.10.2018 14:11
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