Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı Hatay'da gençlerle bir araya geldi.

Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde gençlere tecrübe ve anılarını anlatan futbolcular, soruları da yanıtladı.

Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, yaptığı konuşmada Hatay'da gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Çetin, 19 yıllık profesyonel futbol hayatının 7 yılını Sakaryaspor'da, 8 yılını Fenerbahçe'de, 2,5 yılını İstanbulspor ve 1,5 yılını da Adana'da geçirdiğini belirtti.

Futbolculuğunda 70 defa A Milli Takım formasını giydiğini anlatan Çetin," 32 kez de A Milli Takım kaptanlığını yaptım. Faal futbolculuk dönemim bittiğinde teknik adamlığa geçtim. Birçok kulüpte görev yaparken, 7 yıl gibi uzun bir süre de A Milli Takım teknik kadrosu içerisinde görev aldım. Hayatımız futbolun içerisinde geçti. Büyük tecrübeler kazandık." diye konuştu.

Hamdi Mandıralı da, futbol hayatının 25 yılını Trabzonspor'da geçirdiğini kaydetti.

Almanya'nın Schalke 04 takımında da bir yıl oynadığını hatırlatan Mandıralı, "Bireysel olarak çok güzel şeylere imza attım. Ancak yanımdaki abilerimin yanında şampiyonluk yaşayamayan tek oyuncuyum. Allah'ın bize bahşettiği yeteneklerle futbola adım attık ve kendimizi futbolda ifade ettik Türkiye'de. Hem oyunculuk hem de kişilik olarak gittiğimiz her yerde hep sevgi ve saygı gördüm." dedi.

Ali Gültiken ise çok sayıda şampiyonluklar yaşamış bir futbolcu olduğunu belirterek anılarından bahsetti.

Ergün Penbe de "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, farklı şehirlere gittiklerini ve gençlerle bir araya gelerek merak ettikleri soruları cevaplandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Panele öğrencilerin yanı sıra bazı amatör spor kulübü temsilcileri de katıldı.