Chelsea Antrenörü Ianni'ye ceza
ngiltere Futbol Federasyonu , Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin antrenörü Marco Ianni'ye para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Chelsea-Manchester United maçındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Chelsea, konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü mücadelenin uzatma dakikalarında Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağlamış, Ianni'nin gol sevincini Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önünde yaşaması üzerine gerginlik yaşanmıştı.
- 31.10.2018 11:57
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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