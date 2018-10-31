Chelsea Antrenörü Ianni'ye ceza
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Antrenörü Ianni'ye ceza

    Chelsea Antrenörü Ianni'ye ceza

    ngiltere Futbol Federasyonu , ekiplerinden 'nin antrenörü Marco Ianni'ye para cezası verdi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren -Manchester United maçındaki "uygunsuz hareketi" nedeniyle Ianni'ye 6 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

    Chelsea, konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü mücadelenin uzatma dakikalarında Ross Barkley'nin golüyle eşitliği sağlamış, Ianni'nin gol sevincini Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önünde yaşaması üzerine gerginlik yaşanmıştı.

    1. 31.10.2018 11:57
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