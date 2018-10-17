Cenk Tosun baba oldu
Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun baba oldu.
Cenk-Ece Tosun çifti bu sabah saatlerinde İstanbul'da doğan çocuğuna ise 'Arden Cenk' ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk'in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.
- 17.10.2018 13:04
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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