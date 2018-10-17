Cenk Tosun baba oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    baba oldu

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> baba oldu

    takımlarından Everton’da forma giyen milli futbolcu baba oldu.

    İngiltere ekibi Everton'a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu 'un erkek çocuğu dünyaya geldi.


    Cenk-Ece Tosun çifti bu sabah saatlerinde 'da doğan çocuğuna ise '' ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen 'in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.

    1. 17.10.2018 13:04
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