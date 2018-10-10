UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev – Fotomaç – 10 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

    FIFA kokartlı hakem , 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, -Polonya maçı Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

    1. 10.10.2018 13:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN