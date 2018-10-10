UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Danimarka ile Polonya arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak maçta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka-Polonya maçı Danimarka'nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.
- 10.10.2018 13:45
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"Başarı, zirvede olmaktır"
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HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
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