Binlerce metre yüksekte top sektirdi
Adrenalin tutkunu bir adam, binlerce metre yüksekte top sektirdi.
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