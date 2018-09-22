Milli futbolcu Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi 9. hafta mücadelesinde Slovan Liberec'i 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Evinde oynadığı mücadelenin ilk yarısını da 3-0 önde kapatan Sparta Prag'ta Stanciu ve Tetteh ikişer kez fileleri havalandırdı.

Semih Kaya, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Semih, karşılaşma sonrasında tribünden verilen Türk bayrağı ile sahada takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

Son 3 maçını kazanan ve puanını 23'e yükselten Sparta Prag, 21'er puanlı Slavia Prag ve Viktoria Plzen'in maç fazlasıyla önüne geçti.

27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.