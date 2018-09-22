Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag zirvede – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'nın takımı zirvede

    Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag zirvede

    Milli futbolcu 'nın formasını giydiği , 9. hafta mücadelesinde 'i 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Milli futbolcu 'nın formasını giydiği , 9. hafta mücadelesinde 'i 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Evinde oynadığı mücadelenin ilk yarısını da 3-0 önde kapatan Sparta Prag'ta Stanciu ve Tetteh ikişer kez fileleri havalandırdı.

    Semih Kaya, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Semih, karşılaşma sonrasında tribünden verilen Türk bayrağı ile sahada takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

    Son 3 maçını kazanan ve puanını 23'e yükselten Sparta Prag, 21'er puanlı Slavia Prag ve 'in maç fazlasıyla önüne geçti.

    27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.

    1. 22.9.2018 22:40
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