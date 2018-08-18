Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ın yönettiği maçta kupa 'in

    Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in

    kokartlı hakem 'ın yönettiği mücadelesinde Al-Hilal, takımını 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

    'nin şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu'nda oynanan karşılaşmasında ile Al İttihad karşı karşıya geldi. 'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptığı mücadelede 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle Al Hilal 1-0 öne geçti. 62. dakikada Gelmin Javier Rivas Boada'nın golüyle Al Hilal farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Karim El Ahmadi'nin golüyle farkı 1'e indirse de mücadele Al Hilal'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Al Hilal kupanın sahibi oldu.

    Öte yandan Cüneyt Çakır, maçtaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.
    1. 19.8.2018 00:27
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