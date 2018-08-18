Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Suudi Arabistan Süper Kupa mücadelesinde Al-Hilal, Al Ittihad takımını 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Öte yandan Cüneyt Çakır, maçtaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.
- 19.8.2018 00:27
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Toplam 5
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Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kupa Al Hilal'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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