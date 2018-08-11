Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Pique, 'nı bıraktı

    Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

    1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da forma giyen Gerard Pique, İspanya 'nı bıraktı.

    ile Sevilla arasında yarın oynanacak maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pique, İspanya 'nda forma giymeyeceğini belirterek, "İspanya'nın teknik direktörü ile bu konu hakkında birkaç gün önce görüştüm. Ona, milli takımı bırakma konusunu yeterince düşündüğümü ve ayrılık kararımı önceden verdiğimi anlattım." ifadelerini kullandı.

    Milli formayla bugüne kadar kendisini destekleyenlere teşekkür eden 31 yaşındaki futbolcu, "Milli formayla harika zamanlar yaşadım. ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Artık sadece Barcelona'ya odaklanacağım." diye konuştu.

    Pique, Katalonya lehine açıklamaları nedeniyle uzun zamandır İspanya'daki bazı kesimlerce eleştiriliyordu. İspanya formasıyla 103 maçta 5 gol kaydeden Pique, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşamıştı.

    1. 11.8.2018 21:27
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