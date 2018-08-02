Şahinbey Ampute’den 3 imza daha
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Şahinbey Ampute’den 3 imza daha

    Şahinbey Ampute’den 3 imza daha

    ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

    Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş, Sedat Kurt'un ardından , ve ile sözleşme yeniledi.

    Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli


    Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı , futbolcular Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile yeniden sözleşme imzalandıklarını ve bu oyuncularla şampiyonluğa yürüyeceklerini belirterek, "Takımızın öncesinde çalışmalarını tamamlayarak lige hazır girmek istiyoruz. Sezona, yeni hoca ve yeni statta başlayacağız. Bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek, kupayı kulüp müzemize getirmek istiyoruz" dedi.

    Şampiyonluk istiyoruz


    Takıma kaldığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden Ali Budak, "Gazi şehrin Gazi topçularından birsiyim. Bu sezon takımımda üçüncü sezonum. Başkanımıza bu sezon şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Bu sezon çok farklı olacak. Kulübümüz tesisleşme ve transfer anlamında önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımların karşılığını da şampiyonluk olarak vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Heyecanla ilk macımızı bekliyoruz


    Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün Ampute Futboluna önemli yatırımlar yaptığını belirten Fatih Şentürk, "Takımımızla bu yıl tekrar sözleşmemizi yeniledik. Bu sezon lige daha farklı başlayacağız. bu olaya sadece sosyal sorumluluk projesi olarak bakmıyor. Yaptığı statla çok önemli bir yatırım yaptı. Heyecanla ilk maçımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Sporun ve sporcunun yanındalar


    Feyyaz Gözaçık, yeni sezonda takımın farkını ortaya koyacağına inandığını belirterek, "Öncelikle kendi adıma ve kulübüm adına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezon inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimiz bir yıl olur. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Yaptığı statla Ampute Futboluna ne kadar önem verdiklerini göstermiş oldular. Bu anlamda Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 2.8.2018 16:05
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