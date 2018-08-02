Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur - Galeri - Fotomaç
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    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur

    Maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e, Kicker'dan büyük onur
    2 Ağustos 2018 Perşembe, 16:32:06 Güncelleme: 16:38:46
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
    • 1
    • 13
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur

    Alman futbol dergisi Kicker, Arsenal'da top koşturan Mesut'u yurt dışında forma giyen en iyi Alman futbolcular listesine dahil etti.

    İşte listedeki isimler;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
    • 2
    • 13
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur

    Sane (Man City)

    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
    • 3
    • 13
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur

    Christopher Schindler (Huddersfield Town)

    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
    • 4
    • 13
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur

    Mesut Özil (Arsenal)

    Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
    • 5
    • 13
    Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur

    Karius (Liverpool)

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