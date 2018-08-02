Alman Kicker dergisinden Mesut Özile büyük onur - Galeri - Fotomaç
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Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
Maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e, Kicker'dan büyük onur
2 Ağustos 2018 Perşembe, 16:32:06
Güncelleme: 16:38:46
Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
Alman futbol dergisi Kicker, Arsenal'da top koşturan Mesut'u yurt dışında forma giyen en iyi Alman futbolcular listesine dahil etti.
İşte listedeki isimler;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
Christopher Schindler (Huddersfield Town)
Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur
Alman Kicker dergisinden Mesut Özil'e büyük onur