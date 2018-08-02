Hector Cuper Özbekistan'ı çalıştıracak
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Özbekistan'ı çalıştıracak

    <a href="/index/hector-cuper?id=84448267-cc4b-4b39-ba68-43380ee4b13b" class="" rel="tag">Hector Cuper</a> Özbekistan'ı çalıştıracak

    , Özbekistan Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracak.

    yapılan açıklamada, milli takımı çalıştırılması konusunda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, milli takımı çalıştırması için belirlenen 10 aday arasında Cuper'in öne çıktığı ve anlaşmaya varılan 62 yaşındaki teknik adam için 6 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

    Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov, Cuper ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını söyledi.

    Daha önce Mallorca, , Inter, , Parma, gibi Avrupa takımlarının yanı sıra 'de Orduspor'u çalıştıran Cuper, ve milli takımlarında da görev almıştı.

    teknik adam, 2015 yılında göreve başladığı 'ı 28 yıl sonra 'da düzenlenen 'na taşımıştı.

    1. 2.8.2018 11:24
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