Cezayir'de Belmadi dönemi
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Cezayir'de Belmadi dönemi

    Cezayir'de Belmadi dönemi

    Cezayir Futbol Federasyonu, teknik direktörlüğü görevine eski oyuncu Djamel Belmadi'nin getirildiğini duyurdu.

    Federasyondan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adam ile Cezayir Milli Futbol Takımı'nı 4 yıl boyunca çalıştırması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Cezayir Milli Takımı'nda son 3 yıl içinde 6'ncı kez teknik direktör değişikliğine gidilmiş oldu. Bu dönemde, teknik adamlar Christian Gourcuff, Nabil Neghiz, Milovan Rajevac, Georges Leekens ve Lucas Alcaraz'ın görevlerine son verilmişti.

    Aktif kariyerinde Saint-Germain, Olympique Marsilya, Celta Vigo, ve Southampton gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Belmadi, Katar Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinin Lekhwiya ve El-Duhail kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yaptı.

    1. 2.8.2018 14:57
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