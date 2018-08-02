Cezayir'de Belmadi dönemi
Cezayir Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine eski oyuncu Djamel Belmadi'nin getirildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adam ile Cezayir Milli Futbol Takımı'nı 4 yıl boyunca çalıştırması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Cezayir Milli Takımı'nda son 3 yıl içinde 6'ncı kez teknik direktör değişikliğine gidilmiş oldu. Bu dönemde, teknik adamlar Christian Gourcuff, Nabil Neghiz, Milovan Rajevac, Georges Leekens ve Lucas Alcaraz'ın görevlerine son verilmişti.
Aktif kariyerinde Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Celta Vigo, Manchester City ve Southampton gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Belmadi, Katar Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinin Lekhwiya ve El-Duhail kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yaptı.
- 2.8.2018 14:57
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Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"
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Elazığ çarşı Daha önce bu kadar büyük bir kuluple karşılaşmamıştık Not: 2007 yılında fb ile on eleme oynamışlardı ????
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Vida, Leicester’a
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Misafir 50 takıma gönderdiniz. 51 nciyi bekliyoruz!
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Eric Ayuk işi yattı!
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Madlyturk trabzonspor bu güne kadar hep üste para alarak oyuncu aldığı için 240 bin dolar transfer ücretini ödemek istemedi.Bu
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