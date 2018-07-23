Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Özil sosyal medyadan yaptığı 3 sayfalık açıklamada, "Kazandığımızda "Alman", kaybettiğimizde "göçmen" oldum. Türklüğüme saygı göstermemeleri artık bardağı taşıran son damla oldu. Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum." dedi.
Mesut Özil, mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da bir araya gelmesinin ardından Almanya'da yürütülen kara propagandanın ardından isyan ederek milli takımı bıraktığını açıkladı. "Yine olsa yine Erdoğan'ın yanında olurum" diyen Mesut Özil, dik duruşuyla büyük takdir kazanırken, "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu. Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum." açıklamasını yaptı.
"Almanya formasını bu zamana kadar büyük bir gurur ve heyecanla giyerdim" diyen Mesut, "Bu kararı alırken zorlandım. Çünkü Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi ortaya koydum. Ancak artık Almanya'nın milli formasını giymek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE ALMANLARI RAHATSIZ EDEN O FOTOĞRAF
Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili önemli noktalara değindi. Mesut Özil, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin politik bir anlam taşımadığını söyledi.
"YİNE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRİRİM"
Mesut Özil yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluştum. O buluşmada çekilen fotoğraf, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar beni yalancılıkla, düzenbazlıkla suçladı ama o fotoğrafın politik bir amacı yoktu. Son seçimde ya da ondan önceki seçimde, ne olursa olsun yine de aynı fotoğrafı çektirirdim. Ben bir futbolcuyum, politikacı değilim. O buluşma bir politik destek değildi. Her buluşmamızda olduğu gibi futbol konuştuk" diye konuştu.
"TÜRKLÜĞÜME SAYGI GÖSTERMEMELERİ BARDAĞI TAŞIRDI"
Almanların ırkçılığına artık dayanamadığını belirten Mesut, "Almanya için yaptıklarım unutuldu. Bana karşı olan olan tutumları, Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu. Irkçılığı kabul edemem. Artık Almanya milli takımında oynamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
- 22.7.2018 21:11
- Güncelleme: 23.7.2018 07:31
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Toplam 4
Yorum
Kartalım Bence bu sene feda senesi. O yüzden acele edilmiyor. Kadro kurulursa iddialı oluruz kurulmazsa da feda der geçeriz modundalar. Akıllı olnsun
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İki yıldız topun ağzında
Toplam 7
Yorum
Hayrettin Roma'da Sion'da tyop oynuyacaksın en azından antremanlarına katılacaksın fb den gidiş sebebini bileceksın 3 yıl sonra döndüğünde yine aynı
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İki yıldız topun ağzında
Toplam 7
Yorum
sdf sdf halamı kocaman yaa elifi oynatmadı adam görüyoruz nasıl oynadığını ayrıca salih ilk başta iyiydi bitirdi kendini
Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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