Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti – Fotomaç – 13 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'u ziyaret etti

    Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti

    () Başkanı , 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Halil Ünal'ı ziyaret etti.

    Siyah kırmızılı kulubün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Demirören'i Vali Hanefi Demikol Tesisleri'nde kulüp başkan Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör İzzet Erdoğan, idari direktör Ayhan Taşçı karşıladı.

    Ünal ile Demirören'in 'un yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

    1. 13.6.2018 00:16
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN