Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Halil Ünal'ı ziyaret etti.
Siyah kırmızılı kulubün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Demirören'i Vali Hanefi Demikol Tesisleri'nde kulüp başkan Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör İzzet Erdoğan, idari direktör Ayhan Taşçı karşıladı.
Ünal ile Demirören'in Eskişehirspor'un yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
- 13.6.2018 00:16
- Güncelleme: 13.6.2018 01:42
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Yıldırım Demirören Eskişehirspor'u ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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