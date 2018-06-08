Dünya Kupası'nda ilklere sahne olan dönem: 1970 – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'nda ilklere sahne olan dönem: 1970

    Dünya Kupası'nda ilklere sahne olan dönem: 1970

    1966'da "futbolun beşiği" 'de düzenlenen , 1970'te tekrar Amerika kıtasına taşınarak 'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

    Adaylık sürecinde, Arjantin'i geride bırakan , dokuzuncu 'nı düzenlemeye hak kazandı.

    Meksika 1970'e toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, 'dan 3, Kuzey, ve Karayipler'den 2, 'dan ise bir ekip Meksika'da mücadele etti.

    Turnuvada, Avrupa'dan Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, , Batı , İsrail, , Romanya, Sovyetler Birliği, İsveç, Güney Amerika'dan , Peru, Uruguay, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ve ev sahibi Meksika, Afrika'dan Fas yer aldı.

    Brezilya, Jules Rimet Kupası'nın sahibi oldu
    Meksika'daki turnuvada 1958 ve 1962'nin ardından bir kez daha zafere ulaşan Brezilya, o zamanki adıyla 'nda üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak, kupanın ilelebet sahibi oldu.

    'de 21 Haziran 1970'te yaklaşık 108 bin taraftarın önünde oynanan finalde Brezilya, 18. dakikada Pele'nin golüyle 1-0 öne geçerken, İtalya 37. dakikada Roberto Boninsegna ile eşitliği yakaladı. "Sambacılar", 37'de Gerson'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Brezilya, 66. dakikada Jairzinho ve 86. dakikada Carlos Alberto'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrılarak, Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

    Brezilya'yı çalıştıran Mario Zagallo ise Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan ilk adamı olarak tarihe geçti.

    Kırmızı kart ve oyuncu değişikliği
    Meksika 1970'te uygulaması ilk kez Dünya Kupası organizasyonlarına dahil oldu.

    Ancak turnuvada hiçbir futbolcunun kırmızı kart görmemesi dikkati çekti. Meksika'da ayrıca ilk defa tüm maçlarda oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verildi.

    Pele'nin son Dünya Kupası
    Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, Meksika'da üçüncü şampiyonluğunu yaşadığı Dünya Kupası organizasyonlarında son kez sahne aldı.

    Pele, Dünya Kupası kariyeri boyunca 14 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.

    Gol kralı Müller
    Meksika'daki şampiyonanın gol kralı, Batı Almanya'dan oldu.

    Rakip fileleri 10 kez havalandıran Müller'in gol krallığına ulaştığı turnuvada, Brezilya'dan Jairzinho 7 golle ikinci, Peru'dan Teofilo Cubillas 5 golle üçüncü sırayı aldı.

    32 maçta 95 gol atıldı
    Meksika'da 1970'te yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 95 gol atıldı.

    Maç başına 3 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 19 golle Brezilya ve 17 golle Batı Almanya oldu.

    1. 8.6.2018 12:17
    2. Güncelleme: 8.6.2018 12:21
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