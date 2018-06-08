Brezilya ilk zaferine 1958 İsveç'te ulaştı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ilk zaferine 1958 'te ulaştı

    Brezilya ilk zaferine 1958 İsveç'te ulaştı

    'te düzenlenen 1958 , dünya futbolunun lokomotif ülkesi 'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı şampiyona oldu.

    Dünya kupaları tarihinde 5 kezle en çok şampiyonluğa ulaşan ekip olan , ilk zaferini 'te yaşadı.

    İsveç'e kadar düzenlenen 5 Dünya Kupası'nda bir türlü şampiyon olamayan Brezilyalılar, şanssızlıklarını 1954'te kırdı.

    16 takım katıldı, format değişti
    İsveç 1958'e 16 takım katılırken, kupanın formatında da değişikliğe gidildi.

    Gruplar dörder takımdan oluşurken, ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

    Kupaya, Avrupa'dan Avusturya, Çekoslovakya, İngiltere, , , Macaristan, , İskoçya, SSCB, İsveç, Galler ve Yugoslavya, 'dan Brezilya, Arjantin ve Paraguay, 'dan ise Meksika katıldı.

    , tarafından eleme maçlarında Avrupa yerine Asya/Afrika grubuna verildi. Bu durumu protesto eden Türkiye, elemelere katılmadı.

    Brezilya ev sahibine gol yağdırdı
    Kupanın yarı finalinde Fransa'yı 5-2 yenen Brezilya ile Batı Almanya'yı 3-1 mağlup eden ev sahibi İsveç, finalde karşılaştı.

    Solna'daki Rasunda Stadı'nda 49 bin 737 seyirci önünde oynanan finalde Brezilya, Vava ve Pele'nin ikişer, Mario Zagallo'nun da 1 golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. İsveç'in golleri ise Nils Liedholm ve Agne Simonsson'dan geldi.

    Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etti.

    Pele sahneye çıktı
    Brezilya ve dünya futbolunun efsane ismi Pele (Edson Arantes do Nascimento), 1958 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.

    Henüz 17 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda 6 gol atmayı başaran Pele, takım arkadaşı Vava ile Brezilya'nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

    Fontaine rekor kırdı
    Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok gol atan futbolcu unvanını eline geçirdi.

    Oynadığı 6 maçta 13 gole ulaşan Fontaine'i altışar golle Pele ve Alman Helmut Rahn izledi.

    35 maçta 126 gol
    İsveç'teki Dünya Kupası'nda yapılan 35 maçta 126 gol atıldı.

    Maç başına 3,6 gol ortalaması tutturulan kupanın en golcü takımları ise 23 golle Fransa 23, 16 golle de Brezilya oldu.

    1. 8.6.2018 12:00
    2. Güncelleme: 8.6.2018 12:21
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