Fatih Terim, Arsene Wenger'le bir araya geldi

Arsenal Kulübünün eski yöneticilerinden David Dein'in davetlisi olarak ilçeye gelen Fransız teknik adam, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde bir balık restoranında yemek yedi.

Wenger'e, yemekte Ağanlar Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, Cobra Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Eren Baki ve David Dein de eşlik etti. Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken Wenger, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Wenger'in, David Dein'in misafiri olarak iki gün daha ilçede kalacağı ve Bodrum'un koylarını gezeceği öğrenildi.



TERİM'LE BULUŞTU

Arsene Wenger, akşam saatlerinde Fatih Terim'le bir araya geldi. 2000 yılında UEFA Kupası'nı Wenger'in takımı Arsenal'i yenerek kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde bir maç sonrası Arsene Wenger'in Arsenal'den ayrılması konusunda sorulan soruya şu şekilde yanıt vermişti:



"Bana göre Arsene Wenger büyük bir ustadır. Ben eğer onun gibi 22 sene bu takımın başında kalsaydım, çok farklı tarihler yazabilirdik burada. Arsene Wenger iyi bir dostum, büyük bir hoca ve çok iyi bir insan. Futbola devam edeceğinin yazısını okudum ve çok da memnun oldum. 90'lı yıllarda Piontek'le çalışırken, takımı ben ısıtırdım, kalecileri ben çalıştırırdım, iki tarafa da koşuyordum. Ama şimdi teknik adamların sevk ve idaresi, teknik bilgisi yeterli oluyor. Antrenörlükten yeni teknik adamlığa geçen arkadaşlarımızın bile 7-8 tane yardımcısı var. Yaş sınırının olmaması ve genç arkadaşların bu işin içinde olmasından dolayı da çok sevinçliyim. Arsene Wenger gibi hocalar kolay gelmez. Tarihe adını altın harflerle yazdıran önemli bir isim. Ben 22 sene Galatasaray'ın başında kalsaydım, başka önemli şeyler de kazanmıştık. 9 yılda 7 şampiyonluk konuşuluyor ama daha da farklı şeyler konuşulabilirdi"