Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı amaçlayan futbol okulunun (PSG Soccer School Türkiye) açılışı yapıldı.
Ümraniye'deki Futbol Park tesislerinde gerçekleştirilen açılışa, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcular İbrahim Toraman, Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz ve Tuncay Şanlı'nın yanı sıra, eğitim alan çocuklar ile aileleri katıldı.
Futbol okulunun teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın gelişmesi için üzerimize düşeni yaparak yetenekli olanları Paris'e göndermeye çalışacağız." dedi.
Açılış töreninin ardından eski futbolcular ve eğitim alan çocuklar gösteri maçı yaptı.
- 26.5.2018 15:02
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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