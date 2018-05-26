Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açtı – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Saint-Germain, 'de okulu açtı

    Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açtı

    Fransız kulübü Saint-Germain'in () altyapısına 'den oyuncu kazandırmayı amaçlayan okulunun (PSG Soccer School Türkiye) açılışı yapıldı.

    Ümraniye'deki Park tesislerinde gerçekleştirilen açılışa, teknik direktör , eski milli futbolcular , , Ergün Penbe, ve 'nın yanı sıra, eğitim alan çocuklar ile aileleri katıldı.

    Futbol okulunun teknik direktörlüğünü yapan 'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın gelişmesi için üzerimize düşeni yaparak yetenekli olanları 'e göndermeye çalışacağız." dedi.

    Açılış töreninin ardından eski futbolcular ve eğitim alan çocuklar gösteri maçı yaptı.

    1. 26.5.2018 15:02
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