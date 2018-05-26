Menemen, Samed Ali'nin bonservisini belirledi – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Menemen, 'nin bonservisini belirledi

    Menemen, Samed Ali'nin bonservisini belirledi

    2.  Lig ekiplerinden 'da transferin gözde isimlerinden olan golcü için yönetimin 1 milyon TL bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

    kulüplerinin peşinden koştuğu genç oyuncuyu özellikle Evkur 'un çok istediği ve girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. 'la kıran kırana pazarlık yapan Yeni Malatyaspor'un fiyatı düşürmek için görüşmeleri yoğunlaştırdığı kaydedildi. İki kulüp yöneticilerinin bir kez daha masaya oturacağı ve transferinin netleşeceği vurgulandı. 22 yaşındaki forvet Samed Ali, sezon başında olduğu sarı-lacivertli ekipte 32 maçta 24 gol atmıştı.

    1. 26.5.2018 12:48
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