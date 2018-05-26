Menemen, Samed Ali'nin bonservisini belirledi
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da transferin gözde isimlerinden olan golcü Samed Ali için yönetimin 1 milyon TL bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
Süper Lig kulüplerinin peşinden koştuğu genç oyuncuyu özellikle Evkur Yeni Malatyaspor'un çok istediği ve girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Menemen Belediyespor'la kıran kırana pazarlık yapan Yeni Malatyaspor'un fiyatı düşürmek için görüşmeleri yoğunlaştırdığı kaydedildi. İki kulüp yöneticilerinin bir kez daha masaya oturacağı ve Samed Ali transferinin netleşeceği vurgulandı. 22 yaşındaki forvet Samed Ali, sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli ekipte 32 maçta 24 gol atmıştı.
- 26.5.2018 12:48
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
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TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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