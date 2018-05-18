DOĞAN BABACAN İÇİN SAYGI DURUŞU

Eski hakemlerimizdenhayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Doğan Babacan kimdir? Kariyeri ve yaşamıyla ilgili ayrıntılar...

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle, bugün ve yarın liglerde yapılacak müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, eski MHK başkanlarından Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig play-off ve TFF 2. Lig play-off maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek." ifadeleri yer aldı.

TFF'DEN DOĞAN BABACAN İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabaha karşı hayatını kaybeden eski hakem Doğan Babacan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.



FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan, bu sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. TFF de Babacan için resmi sitesinden bir başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF'nin Doğan Babacan için paylaştığı mesaj şöyle:



"FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk hakemimiz, Türk futbolunun efsane isimlerinden Doğan Babacan'ın bu sabaha karşı evinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1930 İstanbul doğumlu olan Babacan, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Hakem Eğitimcisi olarak uzun süreler hizmet etti. Merhum Doğan Babacan'ın cenazesi 19 Mayıs Cumartesi günü Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Aile Mezarlığı'na defnedilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Doğan Babacan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

Doğan Babacan, 5 Nisan 1930 tarihinde Hamdi ve Fatma Belkıs Babacan çiftinin 4'üncü çocuğu olarak İstanbul Beşiktaş'ta doğmuştur. Beyoğlu Lisesi'nde okudu. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Umum Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştı.

1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda futbola başladı. 1954 yılında sakatlanınca futbolu bıraktı. 1955 yılında hakemliğe başlayana kadar Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşaspor, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı. 1964'te ilk milli müsabakasını yönetti. 1969 yılında FIFA kokartını taktı.

1952 yılında askere gitti. Kasım 1953'te terhis oldu. 1954 yılında dizinden sakatlandığında futbolu bırakınca Yapı Kredi Bankası'na memur olarak girdi. 1960 yılına kadar muhasebe şefi olarak çalıştı. Ayrıldıktan sonra Mahalle arkadaşlarının kurduğu hastane malzemeleri satan 'Doktor Şerafettin ve Ortdür oldu.Daha sonra Elmadağ'da bir benzin istasyonu sahibi oldu.

Münih 1972 Olimpiyat Oyunlarında ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda Hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya–Şili maçında Şili'li futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

Tarih 14 Haziran 1974′ü gösteriyordu… Doğan Babacan, Batı Almanya'da düzenlenen kupada, ev sahibi takımın Şili ile oynadığı maçta Dünya Kupaları'ndaki ilk kırmızı kartı gösterdi. Berlin'de 110.000 kişinin önünde Alman oyuncu Berti Vogts'a sert giren Şilili Carlos Caszely'yi soğukkanlı bir şekilde oyundan atarak hem hafızalara kazındı hem de tarihe geçti. O maç aylarca Alman ve Avrupa televizyonlarına konu oldu. Bu arada Dünya Kupası'nda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Meksika'da başlamıştı. Ancak o turnuvada kırmızı kart gören oyuncu olmamıştı.





1978 yılında hakemliği bırakmadan önce 10 yıl FIFA kokartlı hakem olarak görev yaptı. En son 1978 yılında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupa maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı.

Bu arada hakemliği bıraktıktan sonra Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklayan Babacan, kariyerinde Siyah-Beyazlı takımın 20'ye yakın maçını yönetmiş, Kara Kartal bu maçların sadece 2'sini kazanabilmiştir.

MHK ve Futbol Federasyonu eğitim kadrosunda görevlerde bulundu. Hakemlik üzerine 4 kitap yazmıştır. Merkez Hakem Kurulu'nda hakemlere kılavuzluk yapmaktadır.

Doğan Babacan, İlk eşi ile bankada çalışırken tanıştı. 1955'te evlendi, 1956'nın Ağustos'unda kızı Figen doğdu. Eşi hastalıkan ile ikinci evliliğini yaptı.



