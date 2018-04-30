Cüneyt Çakır'a dev teklif
Çinliler, dünyanın en iyi 3 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır'a astronomik bir ücret önerisinde bulundu. Teklife sıcak bakan Çakır, anlaşmayı yaparsa, sadece Çin'de düdük çalacak. (Spor Arena)
- 30.4.2018 10:45
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih hoca gercek hüvviyeti ile döndügünü ispat etti.Bundan sonrada kirginlik darginlik olmadan GSarayda futbolun PATRONU olmali.
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 8
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Anonim yaw adama niye kızıyorsunuz,Fenerden başka takımda oynamam diye demeç veren bir oyuncu ağzından çıkan söz gibi davranıyor,harbi delikanlı...
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Dost Güneş ve Tolga Beşiktaşa hizmet ettiklerini unutup hep Fenere saldırdılar. Ne oldu. Gitti şampiyonlıuk.
Cüneyt Çakır'a dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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