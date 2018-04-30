Cüneyt Çakır'a dev teklif – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'a dev teklif

    <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a>'a dev teklif

    Çinliler, dünyanın en iyi 3 hakeminden biri olan Cüneyt Çakır'a astronomik bir ücret önerisinde bulundu. Teklife sıcak bakan Çakır, anlaşmayı yaparsa, sadece Çin'de düdük çalacak. (Spor Arena)

    1. 30.4.2018 10:45
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