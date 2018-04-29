İsmetpaşa Stadyumu'nda son maç oynandı

Yeni stadyumunun yapılması nedeniyle Kocaelispor'un, İsmetpaşa Stadyumu'nda oynayacağı son maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, aralarında Sefa Sirmen'in de bulunduğu Kocaelispor'un eski başkanları da maçı takip etti. Taraftarlar tribünlerde 'Elvada İki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açarken, yeşil siyahlı futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kocaelispor'un eski Başkanı İsmail Kalkandelen, "Son maç olmasından ötürü pek fazla mutlu olduğumu söyleyemem. Ama sonların da ilkleri vardır. Bugün yıllardır, yarım asırlık bir süredir Kocaelispor'a ev sahipliği yapan güzel stadımıza veda ediyoruz. Ben güzel diyorum çünkü ilk başlangıçta, bize göre, çok güzeldi. Şimdi yeni bir stadımız var. Bugün Kocaelispor'umuzun buradaki son maçını izlemek de ayrı bir mutluluk. Bana çok eski yılları hatırlatıyor. Ben buradaki ilk maçı da hatırlıyorum. İlk maçta da maalesef yenilmiştik. O günkü, stadyumun ilk teslim edildiğinde, bir tek kapalı tribün yoktu. Tribünlerimiz yapılmıştı ama henüz koltukları döşenmemişti. Ben 1968 ile 1980 arasında üst üste 12 yıl Kocaelispor başkanlığı yaptım. Ben çok şükür Kocaelispor'umuzu ilk kez birinci lige çıkaran başkan olarak halen sağlıklı, onurlu bir şekilde o güzel günleri taraftarlarımızla birlikte hatırlıyoruz, yad ediyoruz" dedi.

Yeni stadın Kocaelispor için daha iyi olacağını söyleyen Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ise, "Ben 6-7 yaşımda eniştemin kolumdan tutup buraya getirmesiyle ilk olarak İsmetpaşa Stadı'na geldim. Çocuk yaşta o günkü atmosferden inanılmaz etkilendim. Onun sayesinde yeşili, siyahı, 1966'yı sevdik. Biz İsmetpaşa Stadı'nda öyle duygu dolu, öyle coşku dolu, öyle hüzün dolu anılar yaşadık ki, gerçekten bizim de veda maçı demeye, son maç demeye gönlümüz razı olmuyor. Ancak endüstriyel futbolun gerçeği de bu. Bu stat bizim için hiçbir zaman unutulmayacak, hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, İzmit-Derince arasından geçerken kafamızı sola çevirmeden geçemeyeceğimiz bir yer burası. Burada yaşanmış binlerce duygulu anımız var. Yeni sezonun başlangıcıyla birlikte Kocaelispor'umuz yeni stadımızda oynamaya başlayacak. Hem fiziksel olarak, hem kapasite olarak, hem de teknolojinin getirdiği imkanlarla çok daha büyük bir stat. Biz ne olursa olsun İstanbul kulüplerinin bu ülkedeki futbol hegemonyasına son vermek istiyorsak, direnen şehir takımları olarak güçlü olmak zorundayız. Ekonomimizi güçlü kılmak zorundayız. Ayaklarımızın üzerinde durmak, kendi organizasyonumuz ile kendi ekonomimizi yönetebilmek zorundayız. Onun için de bugünkü organizasyonlarda stat çok önemli. Statlarda maç günleri çok önemli. O yüzden bizim geleceğimiz için yeni stat çok kıymetli. Biz direnen şehir takımları olarak bu ülkeye örnek olacağız. Bu ülkede futbol İstanbul takımları değil, direnen şehir takımlarının başarısıyla ayağa kalkacak" diye konuştu.