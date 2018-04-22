Robin van Persie attı Feyenoord kupayı aldı! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Robin van Persie attı kupayı aldı!

    Robin van Persie attı <a href="/index/feyenoord?id=3c8517e2-6350-4a46-b0d5-7b3e85692866" class="" rel="tag">Feyenoord</a> kupayı aldı!

    , devre arasında 'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı final maçında 'ı 3-0 yenerek 'nın sahibi oldu.

    , devre arasında 'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı final maçında 'ı 3-0 yenerek 'nın sahibi oldu.

    , De Kuip Stadı'nda oynanan 100. 'nın finalinde ile karşılaştı.

    Feyenoord, maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Van Persie'nin 58. dakikada kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. 67 dakika sahada kalan van Persie, alkışlarla kenara alındı.

    Jens Toornstra, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle Feyenoord'un sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Feyenoord, Hollanda Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.




    Kaynak: AA
    1. 22.4.2018 21:46
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