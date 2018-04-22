Robin van Persie attı Feyenoord kupayı aldı!
Feyenoord, devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı final maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.
Feyenoord, devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie'nin de gol attığı final maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 yenerek Hollanda Kupası'nın sahibi oldu.
Feyenoord, De Kuip Stadı'nda oynanan 100. Hollanda Kupası'nın finalinde AZ Alkmaar ile karşılaştı.
Feyenoord, maçın 28. dakikasında Nicolai Jorgensen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Van Persie'nin 58. dakikada kaydettiği golle skor 2-0'a geldi. 67 dakika sahada kalan van Persie, alkışlarla kenara alındı.
Jens Toornstra, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle Feyenoord'un sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.
Feyenoord, Hollanda Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.
Kaynak: AA
- 22.4.2018 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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