Erkan Zengin Hammarby'de ilk maçına çıktı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Hammarby'de ilk maçına çıktı

    Erkan Zengin Hammarby'de ilk maçına çıktı

    'dan ekibi Hammarby'e transfer olan ilk maçına çıktı.

    'in başkenti Stockholm'de Tele 2 Arena'da Brommapojkarna ile karşılaşan Hambarby'de 'de ilk maçına çıktı. 'un izin vermemesi üzerine FIFA'dan geçici lisans çıkartılan Erkan Zengin oyuna 70. dakikada dahil oldu. Hammbarby'nin 4-0 yendiği karşılaşmada yeşil- beyazlı taraftarlar Erkan Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Erkan Zengin'i babası Yılmaz Zengin ve amcası Muzaffer Zengin de tribünden izledi.
    İsveç Süper Ligi'nin başlaması ile 3'de 3 yapan Hammbarby, 9 puanla lider durumda. En yakın takipçisi ise 7 puanla AIK Solna.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:38
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