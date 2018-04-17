Avrupa’da dev takas – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Avrupa’da dev takas

    Avrupa’da dev takas

    İspanyol Don Balon, dün çarpıcı bir iddia ortaya attı.

    İspanyol Don Balon, dün çarpıcı bir iddia ortaya attı. 'in, 'ın 2016-17 öncesi 105 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 'yı transfer etmek isterken, 'ı da takas olarak önerdi. Real Madrid'in Fransız oyuncu için 100 milyon euro'yu da gözden çıkardığı iddia edildi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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