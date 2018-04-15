Celtic Rangers'ı dağıttı! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'ı dağıttı!

    Celtic Rangers'ı dağıttı!

    'nda , sahasında 'ı 4-0 yenerek finale çıktı.

    'nda , sahasında 'ı 4-0 yenerek finale çıktı.

    Celtic, kupa yarı finalinde karşılaştığı Rangers'ı Hampden Park'ta ağırladı.

    dünyasının en önemli derbileri arasında yer alan ve "Old Firm" olarak adlandırılan mücadelede etkili performans sergileyen Celtic, 22. dakikada Tomas Rogic ve 38. dakikada Callum McGregor'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    İkinci devrede farkı açan ev sahibi takım Celtic, 52. dakikada Moussa Dembele ve 78. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltıdan bulduğu gollerle mücadeleden 4-0 galip ayrılarak finale yükseldi.

    Bu arada Rangers'ta Ross McCrorie, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Kupada final karşılaşması, Celtic ile Motherwell arasında 19 Mayıs'ta oynanacak.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:39
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