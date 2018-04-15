Barcelona'ya iki rekor birden
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya elenerek hayal kırıklığı yaratan Barcelona, ligde şampiyonluğa koşuyor. Katalan devi, Valencia'yı 2-1 yenerken; hem en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etti hem de 39. maçında da yenilmeyerek İspanya Ligi'nin en uzun süre yenilmeme rekorunun sahibi oldu.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden sürpriz bir şekilde elenmesine karşın İspanya'da şampiyonluğa koşuyor. Ernesto Valverde'nin öğrencileri, 32. hafta maçında Valencia'yı 2-1 yendi; bitime 6 hafta kala en yakın rakibi AItletico Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e çıkardı.
Barcelona, 15. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 51'de takımda kalıp kalmayacağı soru işaretleri barındıran Samuel Umtiti skoru 2-0 yaptı. Her iki golün asistini de ara transferde Liverpool'dan alınan Coutinho yaptı.
87. dakikada Daniel Parejo'nun penaltı golüyle Valencia umutlansa da; Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 82 yapan Barcelona, en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14'e çıktı...
BARCELONA'DAN ÇİFTE REKOR
Barcelona, bu galibiyetle bir rekor egale etti, bir diğerini ise kırdı. Bu sezon oynadığı 32 maçta 25 galibiyet elde eden ve 7 maçtan da beraberlikle ayrılan Bordo Mavililer, 1979/80'de Real Sociedad'a ait olan en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etti.
Barcelona ayrıca üst üste 39. maçından da yenilgi yüzü görmedi ve La Liga tarihinin en uzun süre yenilmeme rekorunu kırdı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:53
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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