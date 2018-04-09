Zlatan, FIFA’ya karşı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Zlatan, ’ya karşı

    Zlatan, FIFA’ya karşı

    Bir bahis şirketinde hissesi olduğu için 'nda forma giyemem ihtimali olan Zlatan İbrahimovic, 'ya savaş açtı.

    Bir bahis şirketinde hissesi olduğu için 'nda forma giyemem ihtimali olan Zlatan İbrahimovic, 'ya savaş açtı. İsveçli yıldız "FIFA beni durduramaz. Dünya Kupası'nda oynamak için kararı FIFA değil Zlatan verir" dedi. Futbolseverler İbra'yı bu yaz 'da görmek istiyor.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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